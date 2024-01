Skispringen: Pinkelnig in Co. bei Heimsieg von Ito ohne Podestplatz

Skispringerin Eva Pinkelnig ist nach ihrem Triumph im zweiten Sapporo-Bewerb auf Platz acht gelandet. Unmittelbar hinter ihr kam Jacqueline Seifriedsberger als Neunte am Sonntag ebenfalls in die Top Ten. Der Sieg auf der Gro├čschanze ging an Yuki Ito, die beim ersten Weltcup-Heimsieg f├╝r Japan in Sapporo seit 2017 rund sechs Punkte vor der Deutschen Katharina Schmid gewann. Dritte wurde nicht ganz zw├Âlf Z├Ąhler zur├╝ck die Slowenin Nika Kriznar.

Pinkelnig kam im sechsten Springen seit ihrem Comeback Ende Dezember fast 27 Punkte hinter Ito erstmals nicht unter die besten vier. Dadurch rutschte die Titelverteidigerin in der Gesamtwertung um eine Position auf Platz vier zur├╝ck. Auf die im zweiten Japan-Bewerb wieder nur zehntplatzierte Spitzenreiterin Nika Prevc (SLO) fehlen der Vorarlbergerin bei vier verpassten Bewerben zu Saisonbeginn wegen Knieproblemen 131 Z├Ąhler.

