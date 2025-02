Das kam etwas plötzlich: Skisprung-Star Michael Hayböck gab am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Salzburg bekannt, dass die laufende Weltcup-Saison seine letzte sein wird. Zu den größten sportlichen Erfolgen des 33-jährigen Oberösterreichers und Wahl-Salzburgers gehören insgesamt neun Medaillen bei Großereignissen, darunter die Team-Silberne bei den Olympischen Spielen von Sotschi (2014) gemeinsam mit Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und Thomas Diethart.

Seinen ersten Weltcup-Sieg feierte Hayböck im Jahr 2015 ausgerechnet bei der Vierschanzentournee in Bischofshofen vor seinem Freund und langjährigem Zimmerkollegen Stefan Kraft, der damals den Gesamtsieg holte. Insgesamt sprang Hayböck bei 26 Weltcup-Einzelentscheidungen aufs Podest, fünf Mal davon aufs oberste Stockerl. In der laufenden Weltcup-Saison holte der Routinier bisher drei Podestplätze, allesamt in Deutschland (Titisee-Neustadt, Garmisch-Partenkirchen sowie zuletzt beim Skifliegen in Oberstdorf). Hayböck möchte die laufende Saison wie geplant beenden und sportlich voll ausschöpfen. In Zukunft möchte er sich vor allem seiner Familie und neuen Herausforderungen widmen. Hayböck wurde im vergangenen Oktober erstmals Vater.