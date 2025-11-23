Skispringen: Die Österreicher standen neben dem Podest

Mannschaftlich lieferten die Österreicher auch in Lillehammer einmal mehr ab. Vier ÖSV-Adler kamen unter die besten neun Springer. Doch auf dem Podest standen diesmal andere. Ryoyu Kobayashi (JPN) holte seinen 36. Sieg im Weltcup vor Domen Prevc (SLO) und Felix Hoffmann (GER). Als bester Österreicher kam Stefan Kraft mit einem soliden zweiten Sprung auf Rang fünf. „Ich habe mehr Druck reingebracht, so wie ich es wollte. Der Sprung war gut“, erzählte er. „Aber die Konkurrenz hat mithalten können. Es war beim Schneefall nicht leicht.“

Zufrieden war auch Daniel Tschofenig auf Platz sieben. „Den zweiten Sprung habe ich gut getroffen, das hat gut funktioniert. Man sieht, dass ich mit meinem Basis-Sprung mitkämpfen kann“, sagte der 23-jährige Kärntner. „Wir haben einen souveränen Saisonstart hinter uns und können uns auf die nächsten Wettkämpfe freuen.“ Denn schon am Dienstag geht es im schwedischen Falun mit dem Springen auf der Normalschanze weiter. Sein bestes Karriere-Resultat erreichte Stephan Embacher (19) mit Rang neun: „Ich habe gelernt, dass ich ruhig bleiben muss. Wenn ich coole Sprünge zeige, kann ich vorne mitmischen.“