Es schaute alles nach dem nächsten Sieg über die ÖSV-Adler nach dem Teamspringen am Samstag aus. Jan Hörl führte mit einem 144,5-m-Flug nach dem 1. Durchgang, musste sich aber dann dem Slowenen Anze Lanisek geschlagen geben.

Überrascht hat der 40-jährige Manuel Fettner mit Rang drei, Stephan Embacher, auch ein Vortagssieger, wurde Fünfter, Maximilian Ortner segelte auf Rang 13. Punkte gab es noch für Markus Müller und Jonas Schuster.

Überraschung Manuel Fettner