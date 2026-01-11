ÖSV-Adler fliegen weit: Jan Hörl Zweiter in Zakopane
Nach dem Erfolg im Team verpatzte Hörl in Zakopane etwas den zweiten Sprung, wurde aber hinter dem Slowenen Lanisek Zweiter. Oldie Fettner überraschte.
Es schaute alles nach dem nächsten Sieg über die ÖSV-Adler nach dem Teamspringen am Samstag aus. Jan Hörl führte mit einem 144,5-m-Flug nach dem 1. Durchgang, musste sich aber dann dem Slowenen Anze Lanisek geschlagen geben.
Überrascht hat der 40-jährige Manuel Fettner mit Rang drei, Stephan Embacher, auch ein Vortagssieger, wurde Fünfter, Maximilian Ortner segelte auf Rang 13. Punkte gab es noch für Markus Müller und Jonas Schuster.
Abgestürzt im 2. Durchgang ist Tournee-Champ Domen Prevc, der in der Ergebnisliste erst auf Rang 27 gefunden wurde. Der Slowene wurde aber im dichten Schneegestöber vom Winde verwehrt.
Kommentare