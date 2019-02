Skispringen: Der Kraft-Akt des Weltmeisters

Am Scheitel von Stefan Kraft lässt sich gut erkennen, was der Salzburger in den letzten beiden Jahren durchgemacht hat. Seit seiner Rekordsaison 2016/’17 (Sieg im Gesamtweltcup, zwei WM-Goldmedaillen, Skiflugweltrekord) hat sich beim 25-Jährigen das eine oder andere graue Haar eingeschlichen. Und tatsächlich hat der ehemals beste Skispringer der Welt in dieser Zeit gegenüber der internationalen Konkurrenz teilweise ziemlich alt ausgesehen.

„Mir sind graue Haare gewachsen. Im Herbst war ich von einer Medaille bei der WM weiter entfernt als die Sonne vom Mond“, erzählt der Doppelweltmeister von 2017. Damals wurde Kraft nicht nur von körperlichen Probleme geplagt (Oberschenkelmuskulatur), er hatte zudem das Gefühl, das Skispringen komplett verlernt zu haben. Nach einem 23. Platz bei den Staatsmeisterschaften wähnte sich der Pongauer „völlig im Eck“, und Chefcoach Andreas Felder meinte unverhohlen: „Wenn er so weitermacht, wird er nichts reißen.“