Daniel Tschofenig ist nach seinem Tief wieder ein Siegspringer

Knapp war es, aber am Ende wurde es ein Sieg für Österreichs Adler. Daniel Tschofenig hat einen Tag nach Platz zwei in Lahti seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Der Kärntner gewann hauchdünne 0,6 Punkte vor Gesamtsieger Domen Prevc aus Slowenien. Dritter mit 3,2 Zählern Rückstand wurde der nach dem ersten Durchgang noch führende Japaner Ryoyu Kobayashi.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/Lehtikuva/EMMI KORHONEN

Zweitbester Österreicher war Jan Hörl auf Rang sechs. Heute folgt in Finnland ein Super-Team-Wettkampf.

Zwei knappe Bewerbe Am Freitag hatte Tschofenig den Sieg hinter dem Deutschen Raimund noch um 0,7 Punkte verpasst. Im zweiten Bewerb flog der 24-Jährige vom dritten Zwischenrang aber noch zu seinem elften Weltcup-Erfolg. „Das war ein sehr cooler Tag. Es war extrem spannend, weil es so knapp war, so mögen wir es alle“, sagte Tschofenig. Zuletzt hatte er vor zwei Monaten beim Tournee-Finale in Bischofshofen gewonnen, danach aber mit Problemen gekämpft. „Das Besondere ist der Weg von Bischofshofen bis hierher, mit der Skiflug-WM und Olympia dazwischen, wo viele wissen, wie schlecht das war. Jetzt wieder als Sieger da zu stehen, das ist extrem cool.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/JUSSI ESKOLA