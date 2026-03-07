Daniel Tschofenig ist nach seinem Tief wieder ein Siegspringer
Knapp war es, aber am Ende wurde es ein Sieg für Österreichs Adler.
Daniel Tschofenig hat einen Tag nach Platz zwei in Lahti seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Der Kärntner gewann hauchdünne 0,6 Punkte vor Gesamtsieger Domen Prevc aus Slowenien.
Dritter mit 3,2 Zählern Rückstand wurde der nach dem ersten Durchgang noch führende Japaner Ryoyu Kobayashi.
Zweitbester Österreicher war Jan Hörl auf Rang sechs.
Heute folgt in Finnland ein Super-Team-Wettkampf.
Zwei knappe Bewerbe
Am Freitag hatte Tschofenig den Sieg hinter dem Deutschen Raimund noch um 0,7 Punkte verpasst. Im zweiten Bewerb flog der 24-Jährige vom dritten Zwischenrang aber noch zu seinem elften Weltcup-Erfolg.
„Das war ein sehr cooler Tag. Es war extrem spannend, weil es so knapp war, so mögen wir es alle“, sagte Tschofenig.
Zuletzt hatte er vor zwei Monaten beim Tournee-Finale in Bischofshofen gewonnen, danach aber mit Problemen gekämpft. „Das Besondere ist der Weg von Bischofshofen bis hierher, mit der Skiflug-WM und Olympia dazwischen, wo viele wissen, wie schlecht das war. Jetzt wieder als Sieger da zu stehen, das ist extrem cool.“
Tschofenig blickt noch einmal Richtung Olympia: „Ich hätte es mir sicher zwei Wochen davor gewünscht, aber das ist jetzt wurst, ich werde es genießen. Man sieht, wie schnell es beim Skispringen geht.“
Ortner landete an der 15. Stelle. Juniorenweltmeister Embacher wurde 18., Kraft bleibt im Tief: Rang 55.
Kommentare