Trotz Top-Platzierungen: Skibergsteigerin Hiemer hört auf

„Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Die vergangene Saison war die schönste meiner Karriere – ich konnte jeden Moment in vollen Zügen genießen. Diese Zeit werde ich nie vergessen. Von Beginn an stand fest, dass meine Reise mit den Olympischen Spielen ihren Abschluss finden wird. Nun freue ich mich darauf, wieder mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Kindern und meinem Mann zu verbringen. Der Sport wird immer ein Teil meines Lebens bleiben und ich werde dem Skibergsteigen weiterhin treu bleiben – allerdings nicht mehr als Leistungssportlerin, sondern als ambitionierte Hobbysportlerin“, sagt die Ski Austria Athletin, die vor vier Jahren ihr Comeback im Weltcup gab.