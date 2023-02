Ski-WM: ÖSV-Ass Kriechmayr freut sich auf eine "lässige Abfahrt"

Der Oberösterreicher hatte sich in der ersten Kitzbühel-Abfahrt ein Knochenmarködem zugezogen, sein rechtes Knie benötigte danach immer wieder außertourlich Therapie. In Courchevel habe er aber bisher keine Probleme damit. Ein Thema seien am Donnerstag bei seiner WM-Premiere vielmehr die Nerven gewesen. Denn im Hinterkopf spukt bei Hemetsberger die Möglichkeit einer Medaille herum, wenn bei ihm alles aufgehe.

„Ich bin in Peking von der Herangehensweise viel entspannter gewesen, weil es überhaupt mein erstes Großereignis war. Ich bin da quasi als Vierter gerade reingeschlüpft, da war ich von Favorit oder erweiterter Favorit ganz weit weg“, erzählte der 31-Jährige. „Ich habe einfach nur geschaut, dass ich so möglichst schnell runterfahre. Jetzt ist es halt schon so, dass etwas möglich ist. Das ist sicher eine andere Sache im Kopf.“ Hemetsberger werde im Rennen die Ski „ja nicht anstellen“ - wie teilweise im Super-G. „Und zwar komme, was wolle. Das kann ich euch versprechen.“