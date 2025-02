Ski-WM live: Verfolgen Sie die Königsdisziplin, die Herren-Abfahrt

US-Mann Ryan Cochran-Siegle war in zwei Trainings der Schnellste, am Samstag hatte der Schwede Felix Monsen die Skibrille vorne. Die Österreicher mischten mit. Eichberger war einmal Zweiter, auch Kriechmayr und Babinsky fuhren in die Top drei. Aber Training und Rennen sind zwei verschiedene Paar Skischuhe, sagte bereits Ski-Pionier Toni Sailer. Oder wars Anderl Molterer..egal