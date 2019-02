Ski-WM: Start für Damen-Kombi wieder vorverlegt

Die Alpine Kombination der Damen bei der Ski-WM in Åre beginnt eine halbe Stunde später als geplant. Der Start in die Kombinations-Abfahrt wurde am Freitagmorgen auf 11.30 Uhr verlegt. Außerdem wird die Abfahrt nur vom Super-G-Start aus gefahren, die Startintervalle werden so kurz wie möglich gehalten. Grund für die Verschiebung sind die Wetterverhältnisse in Åre, bereits ab 13.00 Uhr wird eine Schlechtwetterfront erwartet.