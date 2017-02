Am Tag nach dem Ausscheiden Österreichs im Viertelfinale des Teambewerbs gegen Schweden wehrte sich Marcel Hirscher in ungewohnter Schärfe gegen Spott, der vor allem in diversen Online-Medien laut wurde.

"Als ich gegen den Belgier ausgeschieden bin, bin ich die viertschnellste Zeit gefahren. In der zweiten Runde war nur Myhrer schneller. Ich bin sehr enttäuscht, dass ich dann solche Dinge lesen muss. Denn Medien sind einfach auch Meinungsbildner."

Von einer "peinlichen Pleite" war im Internet zu lesen und sogar von einem "WM-Drama um Marcel Hirscher". Der fünffache Gesamtweltcupsieger beklagte sich am Mittwochabend vor allem über Leute in manchen Online-Redaktionen, "die noch nie ein Skirennen gesehen haben und deren einzige Leistung es ist, in der Früh den Knopf an der Kaffeemaschine zu drücken."