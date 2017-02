Skistar Marcel Hirscher im Netz verspottet

Der 21-jährige Belgier Dries Van den Broecke besiegte am Dienstag bei der Alpinski-WM in St. Moritz im Teambewerb (im Achtelfinale) Österreichs Superstar Marcel Hirscher (mehr dazu hier). Marcel Hirscher, Gesamtweltcupsieger der vergangenen fünf Jahre, verlor außerdem seinen Lauf gegen den 34-jährigen Schweden Andre Myhrer (im Viertelfinale). Nach dem Viertelfinal-Aus Österreichs im Teambewerb wird Hirscher nun im Netz verspottet:

In Belgien lässt grad jemand ein "I beat Marcel Hirscher at the World Championships!"-Leiberl drucken