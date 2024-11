Ski-Star Mikaela Shiffrin: Mit 29 Jahren die größte aller Zeiten

Jetzt ist Shiffrin auf dem besten Weg, die nächste magische Marke zu setzen. Im besten Falle gleich bei den Heimrennen am Wochenende in Killington .

In Hochgurgl feierte Shiffrin zuletzt den 99. Weltcupsieg.

„Für sie gibt es keine Grenzen“, sagt Felix Neureuther. "Ich hätte nie gedacht, dass jemand einmal 100 Siege im Weltcup feiern kann. Und sie wird auch die Einzige bleiben - ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es jemals wieder so jemanden geben wird.“

Seit ihrem ersten Weltcupsieg (2012) im Alter von 17 Jahren dominiert Mikaela Shiffrin das Geschehen. Die 29-Jährige ist Serienweltmeisterin und hat in allen Disziplinen Weltcupsiege eingefahren.

Was ist genau Shiffrins Erfolgsrezept? Felix Neureuther klärt auf: „Sie ist so konstant unterwegs und scheidet fast nie aus, das ist krass und enorm. Sie ist im Kopf stark, das Training ist super und sie ist einfach so viel besser als alle anderen. Sie fährt oft nur mit 80 Prozent und gewinnt trotzdem."