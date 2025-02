Matej Svancer mit springt in Aspen zur Führung im Big-Air-Weltcup

Mit zwei überzeugenden Sprüngen hat sich Matej Svancer am Donnerstag im Big Air der Freeskier den zweiten Weltcupsieg in dieser Saison und die Gesamtführung gesichert. Der 20-jährige Salzburger distanzierte mit 190,25 Punkten den Neuseeländer Luca Harrington (187,75) sowie Ralph Konnor (USA/183,75) und geht mit zehn Punkten Vorsprung auf Harrington in den Big-Air-Saisonabschluss am 13. März in Tignes. Julius Forer feierte als Siebenter sein bisher bestes Weltcupergebnis.