Ski-Star Shiffrin: "Beschädigte Verbindung zwischen Körper und Geist"

„Es ist schon viel besser geworden, aber ich habe mich fast schon verrückt gefühlt“, gibt Mikaela Shiffrin zu. Nach ihrer Bauchverletzung, die sie sich im November in Killington zugezogen hatte, war sie nicht mehr die alte. Das Comeback zögerte sich immer weiter hinaus. Der Zähler, der bei 99 Weltcupsiegen stand, schien nicht und nicht weiterzulaufen. Über diese Blockade sprach sie diese Woche in der Sendung „Sport und Talk“ auf ServusTV.

Auf dem Weg zum Comeback, kurz vor der WM in Saalbach, habe sie viel von ihren Teamkolleginnen gelernt , aber auch einiges von Konkurrentinnen oder männlichen Kollegen im Skizirkus, erzählt sie. „Sie haben mir erzählt, wie es sich anfühlt, so eine beschädigte Verbindung zwischen Körper und Geist zu haben.“

Mikaela Shiffrin hat scheinbar viele Superkräfte. Aber eine ist es, zu zeigen, dass auch ein Superstar, der mit Abstand den meisten Erfolg zu verzeichnen hat, zerbrechlich ist und manchmal an sich selbst zweifelt . Sie habe „Angst“ vor den Rennen, auf die sie sich früher so gefreut habe, hatte sie vor der Ski-WM in einem Instagram-Post geschrieben.

Bei der Weltmeisterschaft im Februar ließ sie nicht nur die Speedrennen aus, sondern auch den Riesentorlauf. Gold gewann sie dennoch. Im Teambewerb mit ihrer Jugendfreundin Breezy Johnson, die kurz davor Abfahrtsgold gewann.

Zwei Wochen danach, in Sestriere, folgte er. Dieser 100. Weltcupsieg, auf den der alpine Skizirkus schon so sehr hingefiebert hatte. „Natürlich ist es außerhalb der Skiwelt schwer zu verstehen, was diese Zahl bedeutet“, sagt Shiffrin jetzt und gibt zu: „Eigentlich ist es auch für mich schwer zu begreifen, was sie bedeutet.“ In anderen Sportarten seien 100 Siege vielleicht sogar normal. „Doch die Leute fangen an, es zu begreifen, dass dies (im Skisport, Anm.) einzigartig sein kann. Das ist natürlich aufregend.“