Orkanwarnung in Trondheim: WM-Fahrplan durcheinandergewirbelt

Wegen prognostizierter Unwetter in Trondheim haben die Veranstalter der Nordischen Ski-WM in Norwegen den Zeitplan am Donnerstag angepasst. Rund um das Granåsen Skisenter werden in der Nacht auf Donnerstag bis 12.00 Uhr mittags Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 144 km/h erwartet, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Verschoben wurden deshalb u.a. das Teamspringen der Männer (17.05 Uhr) und der Männer-Teambewerb in der Nordischen Kombination (12.30/16.00). Die Langlauf-Staffel der Männer findet nun um 14.00 Uhr statt.