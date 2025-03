Warum die Frauen nach 64 Jahren wieder über die Streif fahren

Mit einem Riesentorlauf und einem Slalom in Åre geht’s für die Frauen heute und morgen im Weltcup weiter. Fast mehr Aufmerksamkeit als der Kampf um die große Kristallkugel zwischen Federica Brignone (ITA) und Lara Gut-Behrami (SUI) erregen an diesem Wochenende aber zwei Europacuprennen, die in Kitzbühel durchgeführt wird. Denn erstmals seit 64 Jahren fahren wieder Frauen über die legendäre Streif.