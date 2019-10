Schild erfolgreich operiert, Brunner hat es noch vor sich

Eine Augenzeugin des fatalen Sturzes von Bernadette Schild beim Weltcup-Auftakt in Sölden ist auch Stephanie Brunner gewesen. Österreichs beste Riesentorläuferin muss demnächst ihr schon im August verletztes Knie erneut operieren lassen. Auch die 25-jährige Tirolerin wird deshalb den kommenden Winter komplett verpassen.

Bei Schild verlief die Operation des in Sölden erlittenen Risses des vorderen Kreuzbandes noch am Samstag in Innsbruck plangemäß. Und sie zeigte sich bereits wieder positiv. "Ich bin okay. Die Operation ist gut verlaufen. Es ist immer noch nicht leicht für mich, damit klarzukommen, dass ich diesen Winter nicht fahren kann. Aber es kommen noch viele Winter nach diesem", schrieb die Salzburgerin auf Instagram.