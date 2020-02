ÖSV-Nachwuchs räumt im Europacup kräftig ab

Wer den ÖSV wieder siegen sehen will, muss nur eine Liga tiefer schauen, denn im Europacup dominieren die Österreicher und Österreicherinnen. Mit phänomenalen 5.763 Punkte liegt Österreich, mit über 800 Punkten vor Italien, in Führung. Auch im Riesentorlauf, der derzeit größten ÖSV-Baustelle, liegen bei den Damen Elisa Mörzinger an zweiter und mit Patrick Feuerstein bei den Herren an erster Stelle zwei Athleten aus dem rot-weiß-roten Team.

Die einzige Disziplin, in der Österreich nicht in Führung liegt, ist der Slalom. Da befindet man sich nur an der fünften Stelle steht.