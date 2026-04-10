Nina Ortlieb holt auch den Meistertitel im Super-G

Nina Ortlieb und Marco Schwarz haben sich bei den österreichischen Alpinski-Staatsmeisterschaften die Titel im Super-G gesichert. Die Vorarlbergerin Ortlieb, die bereits am Tag zuvor in der Abfahrt auf der Reiteralm triumphiert hatte, setzte sich am Freitag vor Stephanie Brunner (+0,37 Sek.) und Anna Schilcher (+0,44) durch.

Der Kärntner Schwarz verwies Matteo Haas (+0,12) und Vincent Wieser (+0,41) auf die Plätze. Am Wochenende finden die Technikbewerbe statt.