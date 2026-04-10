Wintersport

Nina Ortlieb holt auch den Meistertitel im Super-G

Nach ihrem Sieg in der Abfahrt gewann die Vorarlbergerin auch den österreichischen Staatsmeistertitel im Super-G. Bei den Männern gewann Marco Schwarz.
10.04.2026, 14:50

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Nina Ortlieb bei einem Sprung.

Nina Ortlieb und Marco Schwarz haben sich bei den österreichischen Alpinski-Staatsmeisterschaften die Titel im Super-G gesichert. Die Vorarlbergerin Ortlieb, die bereits am Tag zuvor in der Abfahrt auf der Reiteralm triumphiert hatte, setzte sich am Freitag vor Stephanie Brunner (+0,37 Sek.) und Anna Schilcher (+0,44) durch. 

Der Kärntner Schwarz verwies Matteo Haas (+0,12) und Vincent Wieser (+0,41) auf die Plätze. Am Wochenende finden die Technikbewerbe statt.

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