Mikaela Shiffrin stellt den nächsten Rekord auf

Rekorde, pflegt Mikaela Shiffrin zu sagen, Rekorde sind ein Problem. Denn der nüchterne Blick auf die Zahlen entmenschlicht die Person dahinter. Und der 23-Jährigen aus den USA geht es immer um die Menschen, um Emotionen, um Respekt.

Mit allem Respekt gilt es festzuhalten: Ihr Sieg im Slalom von Spindlermühle war Shiffrins 15. in dieser Weltcup-Saison, und das hat vor ihr noch niemand geschafft. Es war der 58. in ihrer Karriere, damit fehlen ihr noch vier auf Annemarie Moser-Pröll, zehn auf Marcel Hirscher, 14 auf Lindsey Vonn und 18 auf Ingemar Stenmark. Sollte sie - wovon auszugehen ist - auch nach ihrem Geburtstag am kommenden Mittwoch weitermachen, wird sie sich weiter mit Rekorden befassen müssen, denn sie wird wohl bald alles niedergerissen haben, was die Ski-Geschichtsbücher so hergeben.