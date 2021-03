Liensberger beendet mit Sieg lange Durststrecke der ÖSV-Damen

Es musste ja kommen, und dass es am 26. Geburtstag von Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin in Åre passierte, das passte recht gut ins Bild. Also der Reihe nach: Katharina Liensberger, 23 Jahre jung und Slalom-Weltmeisterin aus Göfis, hat am Samstag ...

.... als erste Österreicherin seit Nicole Hosp einen Weltcup-Slalom gewonnen. Die Tirolerin war am 30. November 2014 in Aspen (Colorado) gefeiert worden, nicht wissend, dass eine 57 Rennen lange Unserie für Rot-Weiß-Rot folgen würde.

... als erste Vorarlbergerin seit Anita Wachter einen Weltcup-Slalom gewonnen (30. November 1987 im italienischen Courmayeur).

... sich als erst dritte Frau seit dem 8. Jänner 2017 in die Phalanx der Seriensiegerinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova geschoben, nach Frida Hansdotter (SWE/10. Jänner 2017) und Michelle Gisin (SUI/29. Dezember 2020).

... sich alle Chancen auf die kleine Kristallkugel bewahrt, vor dem letzten Bewerb in Lenzerheide liegt sie nur 22 Punkte hinter Vlhova und 15 vor Shiffrin. Sie könnte damit in die Fußstapfen von Marlies Schild treten, die 2011/’12 gewonnen hat.

Und Katharina Liensberger hat ihre Führung in der höchst inoffiziellen Gesamtzeitwertung wieder ausgebaut. In der Addition aller bisherigen acht Weltcupbewerbe liegt sie nun mit 14:28,62 Minuten an der Spitze, 26 Hundertstel vor Shiffrin und bereits 1,99 Sekunden vor Vlhova.