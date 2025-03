Wieder stirbt ein Ski-Nachwuchstalent nach Trainingssturz

Wieder trauert die italienische Ski-Familie um ein Talent, das im Training starb. Der 18-jährige Marco Degli Uomini war beim Aufwärmen für einen Super-G auf dem Monte Zoncolan in den Karnischen Alpen gestürzt . Er zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu und starb einen Tag später im Spital in Udine im Nordosten Italiens.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, dem 8. März. Der junge Skirennläufer wärmte sich auf einer an die Rennstrecke angrenzende Piste auf. Dabei dürfte er eine Bodenwelle übersehen haben. Er stürzte und prallte in ein Sicherheitsnetz, brach sich offenbar mehrere Knochen, auch Beine und Arme.

Zunächst war der junge Skifahrer noch bei Bewusstsein und trotz der schweren Schmerzen klar. Er sprach mit seinen Trainern und Kollegen und schrieb seiner Mutter eine Nachricht, wie der Corriere del Veneto berichtete: "Mama, ich bin gestürzt, ich habe mir wohl die Beine gebrochen… mach dir keine Sorgen."

Die Mutter ist selbst leitende Ärztin in einem Krankenhaus in der Nähe und ehemalige Vizepräsidentin der Alpinen Rettung von Friaul-Julisch Venetien.