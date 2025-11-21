Schwerer Trainingssturz von Lara Gut-Behrami - Karriereende befürchtet

Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami stürzte am Donnerstag im Super-G-Training in Copper Mountain, Colorado, schwer. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin, wie Swiss-Ski am Freitag mitteilte. Die Olympiasiegerin im Super-G werde so rasch wie möglich von Nordamerika in die Schweiz zurückkehren, um umfassende medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, hieß es weiter.

Ein Ende der Karriere wird befürchtet

Gemäß der Boulevardzeitung Blick soll sich die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin beim Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen haben, ausserdem wird ein möglicher Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden befürchtet. Sollten sich die Mutmaßungen über eine schwere Knieverletzung bestätigen, würde dies für Lara Gut-Behrami wohl das Ende ihrer Karriere bedeuten. Die 34-Jährige hatte stets betont, dass die Saison mit den Olympischen Winterspielen im Februar in Italien ihre letzte sein werde.