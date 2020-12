Feller schrammt in Madonna di Campiglio am Podest vorbei

Manuel Feller hat einen Tag nach dem starken zweiten Rang in Alta Badia am Montag die nächste Podestplatzierung hauchdünn verpasst. Der Tiroler landete beim Slalom-Klassiker in Madonna di Campiglio auf dem vierten Platz - eine Hundertstel Sekunde hinter dem Dritten Alex Vinatzer (ITA), zwei Hundertstel hinter dem zweitplatzierten Norweger Sebastian Foss-Solevaag.

Der Sieg ging nach einer tollen Aufholjagd an einen anderen Norweger: Henrik Kristoffersen fuhr von Halbzeit-Rang 12 zu seinem zwölften Weltcup-Erfolg im Slalom.