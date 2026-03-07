Mit dem knappsten aller möglichen Vorsprünge sicherte sich Laura Pirovano nach ihrem Sieg am Freitag auch in der Abfahrt am Samstag den Siegespokal. Die Italienerin gewann die Weltcup-Abfahrt in Val di Fassa mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf Cornelia Hütter.

Die ersten Drei trennten nur fünf Hundertstel

Der 33-jährigen Steirerin gelang mit Startnummer 11 eine hervorragende Fahrt. Mit großem Vorsprung kam sie im Ziel an. Doch Pirovano war mit Startnummer 15 noch einen Wimpernschlag schneller. "Die Saison war ein Auf und Ab", sagte Hütter. "Diesmal habe ich richtig Spaß gehabt, das war cool. Und als ich mit sechs Zehntel Vorsprung im Ziel war, habe ich schon gedacht, dass sich das ausgehen wird. Und dann ist noch die Laura gekommen. Sie hat sich danach eh hundertmal bei mir entschuldigt."

Rang drei ging an die Schweizer Speed-Spezialistin Corinne Suter, der auch nur fünf Hundertstel auf den Sieg fehlten.