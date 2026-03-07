Ski-Star Cornelia Hütter verpasst den Sieg nur hauchdünn
Zusammenfassung
- Cornelia Hütter verpasst den Sieg in Val di Fassa um nur eine Hundertstelsekunde hinter Laura Pirovano.
- Nina Ortlieb stürzt im oberen Streckenteil, bleibt aber unverletzt.
- Ariane Rädler erreicht Rang sechs, während Emma Aicher auf Platz zwölf landet und in der Gesamtwertung aufholt.
Mit dem knappsten aller möglichen Vorsprünge sicherte sich Laura Pirovano nach ihrem Sieg am Freitag auch in der Abfahrt am Samstag den Siegespokal. Die Italienerin gewann die Weltcup-Abfahrt in Val di Fassa mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf Cornelia Hütter.
Die ersten Drei trennten nur fünf Hundertstel
Der 33-jährigen Steirerin gelang mit Startnummer 11 eine hervorragende Fahrt. Mit großem Vorsprung kam sie im Ziel an. Doch Pirovano war mit Startnummer 15 noch einen Wimpernschlag schneller. "Die Saison war ein Auf und Ab", sagte Hütter. "Diesmal habe ich richtig Spaß gehabt, das war cool. Und als ich mit sechs Zehntel Vorsprung im Ziel war, habe ich schon gedacht, dass sich das ausgehen wird. Und dann ist noch die Laura gekommen. Sie hat sich danach eh hundertmal bei mir entschuldigt."
Rang drei ging an die Schweizer Speed-Spezialistin Corinne Suter, der auch nur fünf Hundertstel auf den Sieg fehlten.
Eine starke Leistung zeigte wieder Ariane Rädler, die mit 0,86 Rückstand Rang sechs belegte. Die Deutsche Emma Aicher musste sich nach einer fehlerhaften Fahrt mit Rang 12 begnügen. In der Weltcup-Gesamtwertung rückte sie dennoch näher an die Führende Mikaela Shiffrin heran.
Schrecksekunde für Nina Ortlieb
Mitfavoritin Nina Ortlieb kam bereits im oberen Streckenteil in einer Linkskurve zu Sturz. Die Vorarlbergerin, die bereits 25 Operationen hinter sich hat, blieb dabei unverletzt. "Ich habe Glück gehabt. Das hätte auch anders ausgehen können", sagte die 29-Jährige und fügte an: "Da ich schon so oft gestürzt bin, weiß ich zumindest, wie ich mich im Sturz verhalten muss."
Am Sonntag (10.45 Uhr) steht in Val di Fassa der Super-G auf dem Programm.
