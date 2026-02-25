Wintersport

Erstes Rennen nach Olympia: ÖSV-Ass Rädler im Training Fünfte

Ariane Rädler hatte im ersten Training für die Abfahrt in Andorra die fünftbeste Zeit. Schnellste war die Tschechin Ledecka. Donnerstag folgt zweites Training
25.02.2026, 13:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rädler nahm den Olympia-Schwung mit

Die bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spielen glücklose Ester Ledecka hat im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt von Soldeu aufgezeigt. Das tschechische Multitalent, das in Mailand/Cortina sowohl im Snowboard als auch Alpinski kein Rennen beendete, markierte am Mittwoch bei Sonnenschein in Andorra in 1:33,39 Minuten die schnellste Zeit vor dem Italien-Duo Nicol Delago (+0,37 Sek.) und Sofia Goggia (+0,43).

Lindsey Vonn spricht über mentalen Kampf: "Kann unerbittlich sein"

In Absenz der bei den Spielen schwer gestürzten Sparten-Weltcupführenden Lindsey Vonn folgte Österreichs Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler knapp dahinter als Fünfte (+0,47). Nina Ortlieb wurde Achte (+0,66). Am Donnerstag steigt ein weiterer Trainingslauf, am Freitag (11.00 Uhr/live ORF 1) dann die viertletzte Abfahrt dieser Saison.

Ski Alpin
Agenturen, peka  | 

Kommentare