Skeleton-Star Janine Flock verliert ihren Trainer-Freund

Die Entscheidung, fortan im Sport nicht mehr gemeinsame Sache zu machen, haben Janine Flock und Matthias Guggenberger gemeinsam gefällt. Die Doppelfunktion sei mitunter belastend für die Beziehung gewesen, sagt die 32-Jährige. "Es hat Richtung Olympia praktisch nur mehr ein Thema gegeben", so Flock.

Die Rumerin hatte sich nach den Winterspielen in Peking eine längere Auszeit genommen und wird am 30.Mai das Training aufnehmen. Ihr Ziel ist die WM im kommenden Jahr in St.Moritz, aber Flock hat auch die Winterspiele 2026 noch nicht ganz abgeschrieben. Denn es steht noch immer im Raum, dass die olympischen Bob-, Rodel- und Skeletonbewerbe auf der Hausbahn in Igls stattfinden könnten.