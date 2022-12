Silvesterspringen lässt Skispringerinnen auf Vierschanzentournee hoffen

"Eigene Atmosphäre"

"Wir freuen uns, dass das in Villach stattfindet", sagte ÖSV-Chefcoach Harald Rodlauer der APA - Austria Presse Agentur. "Es ist eine eigene Atmosphäre, am 26. Dezember von daheim wegzufahren. Das haben wir noch nie gehabt, aber das gehört jetzt dazu. Da sieht man, dass das Ganze wächst, dass sich das Ganze weiterentwickelt."

Sara Marita Kramer hat heuer zu Neujahr als Gesamtsiegerin zweier Ljubno-Springen die "Goldene Eule" erhalten, die gibt es nun für die Tournee-Gesamtsiegerin. Rodlauer: "So eine eigene Plattform für die Mädels ist eine tolle Sache."

Das Interesse sei groß, auch viele ehemalige Skispringer hätten sich laut Rodlauer als Zuschauer angekündigt. Die rot-weiß-rote Truppe hat sich dafür in der Woche vor Weihnachten in Planica eingesprungen, wie sie es schon Mitte Dezember für zwei Tage gemacht hatte. Der Trainer sieht darin auch einen positiven Effekt in Richtung WM im Februar eben in Planica: "Wir kommen vor der WM dann nicht mehr dazu, nach Planica zu gehen. So konnten wir jetzt das Gefühl für die WM auf der Schanze richtig aufbauen."