Siegtreffer Salzburgs 14 Sekunden vor Schluss

Titelverteidiger Salzburg hat die Vienna Capitals im Auftaktschlager der ICE Hockey League am Freitag vor Heimpublikum 2:1 bezwungen. Der Siegtreffer gelang Ex-Caps-Spieler Peter Schneider 14 Sekunden vor Schluss. Die Salzburger bestimmten zu Beginn des Duells mit den Caps klar das Geschehen. Die Wiener fanden erst im Mitteldrittel besser ins Spiel. Das spĂ€te erste Tor besorgte in der 41. Minute aber Salzburgs neuer Verteidiger Chay Genoway in Überzahl mit einem Distanzschuss. Der hart erarbeitete Ausgleich glĂŒckte Nikolaus Hartl (55.) mit einer sehenswerten Volley-Direktabnahme.

Salzburg schlug aber noch einmal zurĂŒck. Schneider entschied die Partie nach Fehler der Wiener und Doppelpass mit Raffl knapp vor Ende der regulĂ€ren Spielzeit.

Der Meister ist bereits am Samstag gegen Vizemeister Fehervar wieder im Einsatz, die Ungarn starteten mit einem 4:1 in Bruneck ebenfalls erfolgreich.