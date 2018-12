Shiffrin will Rekordjagd auch am Semmering fortsetzen

Mikaela Shiffrin will ihre aktuelle Ski-Rekordjagd auch auf dem Semmering fortsetzen. Die junge US-Amerikanerin ist Favoritin in beiden Technikrennen in Österreich und kann kurz vor dem Jahreswechsel auf dem "Zauberberg" sowohl Marlies Raich (Schild) im Slalom (35) als auch Alberto Tomba an Gesamtsiegen (50) überflügeln. Zudem zeichnen sich weitere Rekorde ab.

501 Punkte liegt die 23-Jährige nach ihren sieben Saisonsiegen vor der Slowakin Petra Vlhova in Front. So etwas hat es in dieser Phase des Weltcups noch nicht gegeben und vergangenen Winter hob die Amerikanerin da mit Seriensiegen im Jänner erst so richtig ab. Es wäre also kein Wunder, wenn das nach etwas mehr als einem Renn-Viertel bei 889 Zählern haltende Ski-"Wondergirl" aus Colorado am Saisonende auch den seit 2013 von der Slowenin Tina Maze gehaltenen Gesamtpunkterekord von 2.414 Zählern auslöschen würde.

Maze sorgte damals auch mit 427 Punkten Abstand auf Maria Höfl-Riesch für den bisher größten Damen-Vorsprung zum Jahreswechsel. Eine Marke, die Shiffrin am Semmering locker packen kann. Denn in Österreich zeichnet sich der nächste "Doppelschlag" nach St. Moritz und Courchevel ab. Vor zwei Jahren fanden auf dem Semmering gleich drei Rennen statt. Shiffrin gewann sie alle und hat seitdem in keinem Land so viele Siege wie in Österreich (9) gefeiert. Ein Sieg am Semmering reicht ihr, um auch dort einen Rekord (4 Siege am Zauberberg hat noch keine) aufzustellen sowie an Siegen in einem Kalenderjahr gegenüber Marcel Hirscher vorzulegen. Derzeit halten im Jahr 2018 beide bei 14. 15 wären Allzeit-Rekord.