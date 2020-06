Schock für Kanadas Eishockey: Ex-Spieler klagen Missbrauch an

Die Klage gegen die CHL wurde am Donnerstag in Toronto von Daniel Carcillo und Garrett Taylor eingereicht. Gemäß der Klage waren die Rookies, also jene Spieler, die neu ins Team kamen, u. a. gezwungen, vor Teamkollegen und Trainern zu masturbieren oder Speichel, Urin, Sperma und Kot anderer Spieler zu sich zu nehmen. Es wird auch behauptet, dass Spielern schwere Gegenstände an ihre Genitalien gebunden oder Gegenstände wie Eishockeyschläger, Besen und Lebensmittel eingeführt wurden. Junge Spieler wurden gezwungen, große Mengen Alkohol und illegale Drogen zu konsumieren. Immer wieder wird beschrieben, dass Trainer davon wussten und bei den Quälereien teilweise auch mitmachten.