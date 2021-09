Schmidhofers Etappenplan: Noch im Oktober zurück auf Ski

Erste Das betonte die 32-Jährige in der Speedworld von Pachfurth bei Bruck an der Leitha. Dort zeigte sich die Steirerin schon wieder sehr mutig, stieg sie doch im Zuge eines Termins von Sponsor B+M für spektakuläre Fotos auch auf ein Flyboard. Das ist ein Wassersportgerät, das durch den Rückstoß eines Wasserstrahles mehrere Meter in die Höhe gehoben wird.

Auch bei den Damen ist der Weltcup-Kalender im kommenden Winter hinsichtlich Disziplinen-Aufteilung deutlich ausgeglichener als früher. Ob das eine Österreicherin nützen kann, wird sich weisen. Die vergangene Saison war von Corona, vor allem aber von vielen Verletzungen geprägt gewesen. Neben Schmidhofer mussten auch Nina Ortlieb, die mittlerweile zurückgetretene Bernadette Schild, Ricarda Haaser, Katharina Truppe und Stephanie Brunner die Saison vorzeitig beenden.

Siebenhofer war neben Katharina Liensberger und Tamara Tippler die einzige ÖSV-Fahrerin mit einem Weltcup-Podestplatz gewesen. Für die Steirerin ging sich dank guter Ergebnisse in den Speedbewerben und dem Riesentorlauf sogar die an Weltcuppunkten gemessen zweitbeste Karriere-Saison aus, darauf will sie aufbauen.

Die mit Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr liierte Speedspezialistin Heider (26) baut nach einem durchwachsenen Winter vor allem auf eine weiterhin verletzungsfreie Vorbereitung. "Ich hoffe, dass ich von Anfang an fit bleibe und Leistung bringen kann", so die Knittelfelderin.