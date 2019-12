Salzburg gewinnt das Weihnachtsspiel bei den Capitals 3:2

Zu einem richtig schlechten Zeitpunkt ist der KAC in eine Krise geschlittert. Nach sechs Siegen in Folge verlor der Meister zuletzt vier Spiele in Folge. Das 1:2 am Sonntag vor dem eigenen Publikum gegen Fehervar war der vorläufige Tiefpunkt. Der Vorsprung auf den sechsten Platz ist auf drei Punkte geschmolzen. Und die Ausbootung von David Fischer als Kapitän durch Trainer Matikainen dürfte keinen guten Effekt auf die Leistung des Teams gehabt haben.

Eine beachtliche Wende schaffte der VSV in Linz. Nach einem 1:3 Rückstand gewannen die Kärntner mit 7:5. Graz gewann in Innsbruck 3:2.