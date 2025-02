Frauen-RTL: Hundertstelkrimi in Sestriere, Scheib in Lauerposition

Alice Robinson geht als Führende in den zweiten RTL-Durchgang in Sestriere (ab 14 Uhr). Die Neuseeländerin hat allerdings nur 6 Hundertstel Vorsprung auf Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. Eine weitere Hundertstel dahinter liegt Britt Richardson. Die Kanadierin ist mit Startnummer 21 überraschend unter die Top-3 gefahren. Vortagessiegerin Federica Brignone (ITA) darf man in der Entscheidung ebenfalls noch nicht abschreiben, als Vierte hat sie auch nur 12 Hundertstel Rückstand.