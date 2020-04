Rossi ist auf einem guten Weg in die NHL

Österreichs Eishockey-Talent Marco Rossi ist für den NHL-Draft weiter ganz hoch im Kurs. Im finalen Ranking des Central Scouting Service (CSS), das am Mittwoch veröffentlicht wurde, ist der 18-jährige Vorarlberger als Nummer 6 in Nordamerika eingestuft. Auch Thimo Nickl (Nr. 74) hat gute Chancen, gewählt zu werden, Senna Peeters (Nr. 101) darf ebenfalls hoffen.

Rossi gilt als Kandidat für die Top Ten und wird wohl als dritter Österreicher nach Thomas Vanek (Nr. 5/ Buffalo Sabres 2003) und Michael Grabner (Nr. 14/ Vancouver Canucks 2006) in der ersten Draft-Runde gewählt. Wann und wie der ursprünglich für 26. und 27. Juni in Montreal angesetzte Draft stattfindet, ist noch offen. Im Draft sichern sich die 31 NHL-Klubs die Rechte an 217 Talenten. Das CSS hat dafür eine unverbindliche Rangliste mit Einschätzungen erstellt, die den Klubs als Orientierung dient.

39 Tore

Rossi hat in seiner zweiten Saison für die Ottawa 67s in der kanadischen Juniorenliga OHL in 56 Spielen 39 Tore und 81 Assists verbucht. Erstmals seit 14 Jahren (seit Grabner und Andreas Nödl 2006) geht der Draft wieder mit rot-weiß-roten Talenten über die Bühne. Und erstmals überhaupt könnten sich NHL-Klubs die Rechte an gleich drei österreichischen Spielern sichern.