Österreichs Rodler holen WM-Gold im Mixed-Doppelsitzer

Nicht nur bei der Ski-WM durfte sich Österreich über eine Goldmedaille freuen. Am Abend gewannen Österreichs Rodler bei der WM in Whistler Mountain Gold im Mixed-Doppelsitzer. Am Ende hatten Selina Egle/Lara Kipp sowie Thomas Steu/Wolfgang Kindl 18 Tausendstelsekunden Vorsprung auf Deutschland.