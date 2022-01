Rodel-Rekord: Madeleine Egle rast zum fünften Saisonsieg

Auf der deutschen Bahn fuhr Egle mit der Konkurrenz Schlitten und sorgte für neue Maßstäbe. Bereits im Training hatte die 24-Jährige einen neuen Bahnrekord aufgestellt, im Rennen fuhr sie abermals in einer eigenen Liga und lag nach zwei Läufen zwei Hundertstelsekunden vor der Deutschen Julia Taubitz, die im Weltcup noch knapp vor Egle liegt. Mit Hannah Prock (6.) schaffte es eine weitere Österreicherin ins Spitzenfeld.

Damit rückt die Österreicherin auch in die Rolle der Topfavoritin für die Olympischen Winterspiele in Peking. Zumal Madeleine Egle in diesem Winter gezeigt hat, dass sie auf allen Bahnen und bei allen Witterungsbedingungen schnell sein kann. Und was wohl am meisten für die 24-Jährige spricht:

Madeleine Egle gewann im November die Generalprobe auf der Olympiabahn in Yanqing.