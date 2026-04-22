2,5 Promille: Ehemaliger Skisprung-Star baute schweren Radunfall

Dramatischer Unfall mit einem Prominenten aus der Welt des Sports in Slowenien: Der ehemalige Skispringer Robert Kranjec soll laut Medienberichten in seiner Heimat Spodnja Lipnica in einen schweren Unfall verwickelt worden sein. Der 44-jährige Slowene soll dabei aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, in der Folge gegen einen Bordstein geprallt und zu Fall gekommen sein.

Der Unfall war so schwer, dass Kranjec mit schweren Verletzungen erst in die Klinik der Kleinstadt Jesenice eingeliefert und anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Ljubljana gebracht worden sei. Sein Zustand war kritisch, ist aber mittlerweile stabil.

Kranjec laut Mitteilung der örtlichen Polizei stark alkoholisiert gewesen sein. Im Ergebnis des Alkoholtests ist von 2,5 Promille die Rede.