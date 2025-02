Riesentorlauf in Sestriere: Wohl kein "Hunderter" für Shiffrin

Das war wohl nichts. Mikaela Shiffrin verpatzte den 1. Lauf in Sestiere total hatte am Ende 2,89 Sekunden Rückstand auf die derzeit führende Neuseeländerin Alice Robinson. Zweite ist die italienische Weltmeisterin Federica Brignone, Dritte die Amerikanerin Paula Moltzan. Damit liegen jene drei Damen voran, die zuletzt auch in Saalbach die Medaillen holten. Shiffrin hat noch zwei Gelegenheiten in Sestrier, den 100. Sieg ihrer Karriere zu feiern. Am Samstag gibt es noch einen Riesentorlauf, am Sonntag einen Slalom.