Rang zwei für Lamparter in Oslo - Vorsprung im Weltcup bleibt groß

Nur gegen Riiber, der seinen 46. Weltcupsieg nach einem 139-Satz auf der Schanze mit 53,9 Sekunden Vorsprung zelebrierte, war wieder einmal kein Kraut gewachsen. „Es ist sicher das Minimum, das er heute aufgeholt hat. Ich genieße weiter jeden Tag in Gelb“, erklärte Lamparter, der sich über einen „richtig geilen“ Oslo-Tag bei „Traumwetter“ freute. „Dafür können wir sehr dankbar sein in der Zeit, bei all dem, was in der Welt gerade so passiert.“

Philipp Orter (5./bestes Einzelergebnis), Mario Seidl (6.) und Franz-Josef Rehrl (7.) komplettierten ein starkes Mannschaftsergebnis und bekundeten im Anschluss die Hoffnung auf eine Wiederholung im zweiten Großschanzenbewerb am Sonntag. Das Saisonfinale steigt mit zwei Bewerben von der Normalschanze am kommenden Wochenende.