Rafael Rotter kehrt zu den Vienna Capitals zurück

Rafael Rotter kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Der 35-jährige Publikumsliebling spielt in der kommenden Saison wieder für die Vienna Capitals, für die er schon zwischen 2008 und 2021 tätig war. Nur wenige Spieler haben den Klub so geprägt wie Rotter: Der Rechtsschütze schloss sich den Wienern nach drei Saisonen in Nordamerika unter dem nunmehrigen Caps-Coach Dave Barr erstmals im Jahr 2008 an. In 13 Jahren absolvierte er insgesamt 640 Spiele, erzielte 153 Tore und leistete 359 Vorlagen.

Den größten Erfolg feierte er 2016/'17 mit dem Gewinn des Meistertitels in der EBEL: Mit 17 Punkten in zwölf Play-off-Spielen hatte Rotter maßgeblichen Anteil am historischen Triumph der Wiener. In der darauffolgenden Spielzeit wurde Rotter nach 30 Toren sowie 41 Assists im Grunddurchgang mit der Ron Kennedy Trophy für den MVP der Liga ausgezeichnet. In der vergangenen Saison spielte er bei den Black Wings Linz.