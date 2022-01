Rätselraten um die verpflichtende Olympia-App

Die App, die die Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen in Peking auf ihre Handys laden müssen, sorgt für Misstöne: Kanadische Forscher haben Sicherheitsmängel bei „My2022“ kritisiert. Wegen einer „einfachen, aber verheerenden Schwachstelle“ in der Verschlüsselungstechnik könnten persönliche Informationen bei der Übertragung abgefangen werden, warnten Forscher des Citizen Lab der Universität von Toronto.

Offiziell soll das Programm der Vorbeugung gegen die Corona-Pandemie dienen. Gesundheitsdaten wie Krankheitsgeschichte, Impfstatus, PCR-Testergebnisse, tägliche Temperaturmessungen in den 14 Tagen vor den Spielen, frühere Reisen sowie Passdetails sind einzugeben. Die App bietet auch Funktionen wie Text- und Audio-Chat, Medaillenspiegel, Nachrichten, Wetter und Datentransfer.

Absicht oder Zufall?

Allerdings fragen die Forscher nun, „ob die Verschlüsselung für Überwachungszwecke absichtlich sabotiert wurde – oder ob der Fehler aus Nachlässigkeit der Entwickler entstanden ist“. Eine Hypothese sei, dass die Verschlüsselung bewusst eingeschränkt worden sei, damit die App auch über Chinas Netze funktioniere, die stärker als in anderen Ländern Überwachungstechnologie einsetzen.