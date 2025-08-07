Der österreichische Eishockey-Nationalteamspieler Patrick Obrist ist laut Angaben seines Schweizer Clubs EHC Olten an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Das sei im Rahmen einer medizinischen Routineuntersuchung festgestellt worden, teilte der Verein mit.

Der 32-Jährige müsse sich einer mehrmonatigen Therapie unterziehen. Die Ärzte des Vorarlbergers beurteilen die Heilungschancen als sehr gut.