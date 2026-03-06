Anreise nicht sicher: Kein Starter aus dem Iran bei Paralympics
Wegen des Nahost-Konflikts kann an den Paralympischen Winterspielen kein Starter aus dem Iran teilnehmen.
Bei den Paralympischen Winterspielen in Italien wird kein Sportler aus dem Iran an den Start gehen. Der als einziger für die Spiele nominierte iranische Langläufer Aboulfazl Khatibi Mianaei könne aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten nicht sicher nach Italien reisen, teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnungsfeier mit.
Seit Beginn des Konflikts sei „unermüdlich“ an sicheren Wegen für die Anreise der iranischen Delegation gearbeitet worden, betonte IPC-Präsident Andrew Parsons. Mit dem weiterhin bestehenden Konflikt sei das Risiko für Menschenleben jedoch zu hoch.
