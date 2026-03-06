Wintersport

Anreise nicht sicher: Kein Starter aus dem Iran bei Paralympics

Wegen des Nahost-Konflikts kann an den Paralympischen Winterspielen kein Starter aus dem Iran teilnehmen.
06.03.2026, 15:50

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Aboulfazl Khatibi Mianaei, ein Langläufer aus dem Iran

Bei den Paralympischen Winterspielen in Italien wird kein Sportler aus dem Iran an den Start gehen. Der als einziger für die Spiele nominierte iranische Langläufer Aboulfazl Khatibi Mianaei könne aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten nicht sicher nach Italien reisen, teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnungsfeier mit.

Irans Fußballerinnen wurden aufgefordert, die Kopftücher abzunehmen

Seit Beginn des Konflikts sei „unermüdlich“ an sicheren Wegen für die Anreise der iranischen Delegation gearbeitet worden, betonte IPC-Präsident Andrew Parsons. Mit dem weiterhin bestehenden Konflikt sei das Risiko für Menschenleben jedoch zu hoch. 

Iran
Agenturen, gut  | 

Kommentare