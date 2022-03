Owetschkin ist der drittbeste Torschütze der NHL-Geschichte

Owetschkin traf zum 2:2 (34.) und sorgte in der 59. Minute mit einem Treffer ins leere Tor zum 5:3 für die Entscheidung. Der Routinier hält nun bei 36 Treffern in 56 Saisonspielen.

In der Kritik

Vergangene Woche kam Owetschkin in die Kritik, weil seine Distanzierung von den Vorkommnissen in Russland nicht glaubhaft distanziert hatte. Auch Nachfrage äußerte er sich zwar entsetzt über den Krieg in der Ukraine, sagte aber auch über Putin, mit dem er immer ein gutes Verhältnis pflegte: "Er ist mein Präsident."

Für die Dallas Stars mit dem Kärntner Stürmer Michael Raffl setzte es nach zuletzt vier Siegen eine 1:2-Niederlage bei den Nashville Predators. Dallas ging durch John Klingberg in Führung (41.) und hatte durch Raffl in der 53. Minute die große Chance auf das 2:0. Torhüter Juuse Saros parierte aber dessen Schuss, Ryan Johansen schloss den Konter 16 Sekunden später zum 1:1 ab (54.). Roman Josi (59.) erzielte in der vorletzten Minute den Siegteffer für Nashville.