Wintersport

Kuriose Panne bei Olympia sorgt für Verwirrung bei den Athleten

CURLING-OLY-2026-MILANO CORTINA
Zu Beginn es olympischen Curling-Turniers sorgte eine technische Panne für Verwirrung bei den Athleten. Nach kurzer Zeit war das Problem behoben.
04.02.26, 20:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die olympischen Curling-Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo haben mit einer technischen Panne begonnen. Bei den ersten Partien des Mixed-Turniers am Mittwoch ging im Cortina Curling Olympic Stadium plötzlich das Licht aus, auch die elektronische Anzeige der Ergebnisse fiel zeitweise aus. Die Spiele seien wegen "technischer Wartung" unterbrochen, teilten die Organisatoren via Einblendung im TV-Bild mit. 

Bei den Athletinnen und Athleten herrschte kurzzeitig Verwirrung.

Programm und Kalender der Olympischen Winterspiele 2026

Zwei Curlerinnen vertrieben sich die Zeit und imitierten mit ihren Besen eine Luftgitarre. Als das Licht nach rund fünf Minuten wieder anging, applaudierten die Zuschauer - die Curling-Teams quittierten es mit einem Lachen. Das Stadion in dem Wintersportort war bereits im Jahr 1955 für die Winterspiele im folgenden Jahr gebaut worden.

Zu den aktuellsten Meldungen von den Olympischen Winterspielen 2026

Mehr zum Thema

Olympische Winterspiele
Agenturen, pres  | 

Kommentare