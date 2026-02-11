Horror-Sturz: Snowboarder bricht sich bei Olympia das Genick

Einen schweren Unfall hat der Snowboard-Cross-Spezialist Cameron Bolton erlitten. Der 35-jährige Australier stürzte am Montag im Training in Livigno schwer und beklagte sich am Tag darauf über zunehmend starke Nackenschmerzen. Bolton erlitt im Genick zwei stabile Halswirbelfrakturen. Er wurde daraufhin zur weiteren Bildgebung und Beurteilung in ein Mailänder Krankenhaus verlegt, verlautete das Australische Olympische Komitee (AOC).