Horror-Sturz: Snowboarder bricht sich bei Olympia das Genick

Snowboard-Crosser Cameron Bolton klagte nach einem Sturz über Nackenschmerzen. Er erlitt zwei stabile Halswirbelfrakturen.
11.02.26, 10:43

Einen schweren Unfall hat der Snowboard-Cross-Spezialist Cameron Bolton erlitten. Der 35-jährige Australier stürzte am Montag im Training in Livigno schwer und beklagte sich am Tag darauf über zunehmend starke Nackenschmerzen. Bolton erlitt im Genick zwei stabile Halswirbelfrakturen. Er wurde daraufhin zur weiteren Bildgebung und Beurteilung in ein Mailänder Krankenhaus verlegt, verlautete das Australische Olympische Komitee (AOC).

Olympia-Ticker: Julia Scheib konzentriert sich auf den RTL

Bolton hatte im Vorjahr bei der WM im Engadin mit Mia Clift Silber im Mixed-Team-Snowboardcross gewonnen. Für ihn wurde nun Olympiadebütant James Johnstone für die Qualifikation am Donnerstag nachnominiert. Mit Misaka Vaughan hatte ein weiterer Australier nach einer Kopfverletzung in der Snowboard-Halfpipe für Olympia passen müssen.

Agenturen, peka  | 

