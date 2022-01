Iraschko-Stolz hofft auf eigene und Kramer-Genesung

Skispringer Daniela Iraschko-Stolz ist ungeachtet ihrer Blessuren nach Peking abgehoben. Die 38-jährige Ex-Weltmeisterin will ihrer Knieverletzung trotzen und hofft gleichzeitig auf die rechtzeitige Genesung von Weltcupseriensiegerin Sara Marita Kramer. Die Salzburgerin war nach ihrem Triumph in Willingen am Samstag positiv auf Corona getestet worden, ihr Platz im Flugzeug nach Peking blieb am Montag leer.

"Es ist schade, dass ich zurzeit mit einem recht kleinen Team fliegen muss. Ich hoffe, dass meine Teamkollegen in voller St√§rke und vor allem die Sara nachkommen, das h√§tte sie sich am allermeisten verdient, und ich dr√ľcke die Daumen", erkl√§rte Iraschko-Stolz in einem √ĖSV-Twittervideo.