Eiskunstlauf: Mikutina als 16. in die WM-Kür von Prag

Eiskunstläuferin Olga Mikutina hat am Mittwoch als 16. des Kurzprogramms bei den Weltmeisterschaften in Prag die für Freitag (18.00 Uhr) angesetzte Kür der besten 24 erreicht. Die Olympia-18. blieb mit 60,11 Punkten allerdings unter ihrer Leistung von Mailand (61,72). Nach dem ersten Wettkampfteil führt die japanische Olympia-Zweite Kaori Sakamoto mit 79,31 Punkten knapp vor ihrer Landsfrau Mone Chiba (78,45) und der US-Amerikanerin Amber Glenn (72,65).